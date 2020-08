Controlli di ferragosto:denunce e sanzioni dei carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle giornate del 14 e 15 agosto 2020, il Comando Provinciale di Trapani ha intensificato i Controlli del territorio, con particolare attenzione alle zone balneari e di maggiore afflusso di utenti, con lo scopo di garantire il rispetto delle regole del codice della strada, anti covid e di norme in generale. La compagnia carabinieri di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - Viminale : In mare, in cielo e in terra, #Forzedipolizia e #soccorsopubblico scendono in campo con tutte le specialità. I pre… - Viminale : #Estate2020 Oltre 1500 poliziotti della #Poliziaferroviaria ogni giorno in stazione e sui #treni ?? per la… - tvio2 : Controlli di ferragosto:denunce e sanzioni dei carabinieri - Sudestonlineit : L’afflussodi giovani nelle discoteche, in occasione del Ferragosto, è stato oggetto di attenta attività di monitora… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli ferragosto Coronavirus, controlli a ferragosto: i vigili chiudono stabilimento balneare per assembramenti RomaToday Degrado portici di piazza Salotto a Pescara, misure per il contrasto

Del Trecco: “Passato Ferragosto ci prepariamo all’ultimo giro di boa dell’estate e stiamo già programmando le attività da assumere in settembre e l’attenzione è ovviamente caduta sulla situazione di p ...

Controlli nel week end di ferragosto, 16 denunciati e chiusa una discoteca

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nel week end di ferragosto, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolt ...

