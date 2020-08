Christopher Lucchesi pronto alla sfida 'di casa' al Ciocco (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutto pronto, per Christopher Lucchesi, per la seconda prova del Campionato Italiano Rally. Stavolta un appuntamento speciale, in quanto si tratta di quello "casalingo" del Ciocco. Questo fine ... Leggi su lagazzettadelserchio

