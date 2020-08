Campagna, il sindaco Monaco impone utilizzo della mascherina all’aperto (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il secondo caso di covid registrato nel territorio comunale di Campagna, il sindaco Roberto Monaco ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale obbliga all’utilizzo in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed anche all’aperto dei dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali – rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti alle stesso nucleo familiare convivente, fino a tutto il 31 agosto 2020. Si precisa che l’utilizzo della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l’inosservanza sarà sanzionata come previsto dalle normative vigenti per il mancato utilizzo. Dal provvedimento sono dispensati i ... Leggi su anteprima24

sergimagugliani : RT @lievemente: Ho trovato in archivio questo vecchio post di @Paolo__Ferrara che preparava la campagna elettorale di @virginiaraggi sindac… - VoceDiStrada : Covid Campagna, sindaco:'Obbligatoria mascherina h24' - demian_yexil : RT @lievemente: Ho trovato in archivio questo vecchio post di @Paolo__Ferrara che preparava la campagna elettorale di @virginiaraggi sindac… - Lunadargento5 : - luisa_chiari : RT @lievemente: Ho trovato in archivio questo vecchio post di @Paolo__Ferrara che preparava la campagna elettorale di @virginiaraggi sindac… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna sindaco Covid Campagna, sindaco:”Obbligatoria mascherina h24? Voce di Strada Corso di laurea in Medicina a Cotignola, “Ragionevolezza e coerenza dalla maggioranza di Governo”

conforta il recente pronunciamento dei Verdi in merito alla vicenda della campagna di Pd-La buona politica e Lega per Salvini a favore dell’istituzione di una nuova Azienda ospedaliera universitaria a ...

Verso le regionali, Eretta sospende deleghe e si mette in aspettativa

Sarzana - Val di Magra - "La campagna elettorale è alle porte e dato che mi sono candidato con la Lega alle Elezioni Regionali 2020, non credo che riuscirò a seguire tutti i miei impegni istituzionali ...

conforta il recente pronunciamento dei Verdi in merito alla vicenda della campagna di Pd-La buona politica e Lega per Salvini a favore dell’istituzione di una nuova Azienda ospedaliera universitaria a ...Sarzana - Val di Magra - "La campagna elettorale è alle porte e dato che mi sono candidato con la Lega alle Elezioni Regionali 2020, non credo che riuscirò a seguire tutti i miei impegni istituzionali ...