Calciomercato Atalanta – Affondo Miranchuk (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Atalanta cerca di battere sul tempo il Milan per chiudere sul talento russo Aleksey Miranchuk, classe 1995 della Lokomotiv Mosca. Oggi ci sarà un incontro tra le parti per trovare un accordo con il giocatore essendoci una clausola rescissoria da 10 milioni circa, che i bergamaschi (così come anche il Milan) sarebbero pronti a pagare. La stagione 2020/21 per Aleksej Miranchuk è partito bene e portando il Lokomotiv Mosca, dopo due giornate, in vetta alla classifica con Zenit e CSKA. Calciomercato Atalanta – Affondo Miranchuk Giornal.it. Leggi su giornal

