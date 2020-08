Bielorussia, tutti i possibili scenari e il ruolo chiave di Putin (Di lunedì 17 agosto 2020) Minsk, 17 ago – Proseguono in Bielorussia le proteste scoppiate subito dopo la diffusione dei risultati delle elezioni presidenziali che, secondo i dati ufficiali, hanno visto riconfermarsi al potere Alexander Lukashenko con l’80% dei consensi. Gli oppositori sostengono che il risultato sia stato falsato da repressione e brogli, mentre Lukashenko si fa forte dei numeri e denuncia interferenze da parte di nazioni straniere per destabilizzare il paese. Come spesso accade la verità sta nel mezzo. Tra repressione e consenso Da una parte è indubbio che la popolarità di Lukashenko sia in calo, non fosse altro che per una naturale voglia di cambiamento dopo 26 anni, così come è evidente che le ultime elezioni non si siano certo svolte in un clima di serenità e trasparenza, con i principali candidati alla presidenza che sono ... Leggi su ilprimatonazionale

davidealgebris : Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protet… - MediasetTgcom24 : Bielorussia, liberati quasi tutti i manifestanti fermati a Minsk #bielorussia - giulianopisapia : Le immagini che giungono dalla #Bielorussia non possono lasciarci indifferenti. Occorre la pressione di tutti gli… - ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: 'Gli #StatiUniti in tutti i modi hanno cercato di provocare la #Russia, di circondarla, di occuparla, di rovesciare con… - loryhipster57g1 : RT @davidealgebris: Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protetti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia tutti Bielorussia, liberati quasi tutti i manifestanti fermati a Minsk TGCOM Dalla disco al ballo dell'alleanza Pd-5Stelle in Puglia

È una vetrina ricchissima di temi di primo piano, quella che presentano i giornali di oggi: dalla vicende discoteche ai fatti della Bielorussia, alle difficili intese sul territorio tra Pd e 5Stelle.

Bielorussia. A Minsk manifestazione in sostegno al presidente Lukashenko

In Bielorussia fanno sentire la propria voce i sostenitori del presidente Lukashenko, scesi in piazza nella capitale Minsk per esprimere sostegno al governo e la propria contrarietà alle operazioni di ...

È una vetrina ricchissima di temi di primo piano, quella che presentano i giornali di oggi: dalla vicende discoteche ai fatti della Bielorussia, alle difficili intese sul territorio tra Pd e 5Stelle.In Bielorussia fanno sentire la propria voce i sostenitori del presidente Lukashenko, scesi in piazza nella capitale Minsk per esprimere sostegno al governo e la propria contrarietà alle operazioni di ...