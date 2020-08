Benevento, per il terzino si guarda ancora in Belgio: spunta un nome nuovo (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inizia oggi l’avventura del Benevento in serie A. La compagine giallorossa partirà nel pomeriggio alla volta dell’Austria, dove Pippo Inzaghi comincerà a preparare il prossimo campionato, il secondo in massima serie della Strega. Alla truppa si è unito Kamil Glik, fino ad ora unico acquisto per il club di via Santa Colomba. Altri volti nuovi arriveranno strada facendo, con il direttore sportivo Pasquale Foggia che sta provando a stringere il cerchio per regalare al proprio allenatore i rinforzi richiesti. Alla lunga lista di nomi accostati al Benevento, nel frattempo, si aggiunge anche quello di Alessandro Ciranni. Il terzino destro sarebbe infatti sulla lista del ds giallorosso. Il calciatore belga, ma di chiare origini italiane, potrebbe ... Leggi su anteprima24

