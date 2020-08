Batman Beyond, Warner Bros pronta ad annunciare un nuovo gioco della serie Arkham? (Di lunedì 17 agosto 2020) Il tanto atteso annuncio di un nuovo titolo basato su Batman Beyond potrebbe avvenire il 22 agosto durante il prossimo DC FanDome. E resta in piedi l’idea di un live-action. WB Montreal sarebbe pronta ad annunciare il nuovo titolo dedicato a Batman e, con molta probabilità, a fare chiarezza sul futuro dei videogiochi dedicati al … Leggi su 2anews

Batman Beyond: nuovo gioco della serie Arkham?

Durante il prossimo DC FanDome, WB Montreal annuncerà il nuovo titolo dedicato a Batman e, con molta probabilità, farà chiarezza sul futuro dei videogiochi dedicati al Cavaliere Oscuro. Che sia il mom ...

Crisi sulle Terre Infinite: Kevin Conroy risponde alle critiche sul suo Bruce Wayne

L'ambizioso evento crossover dell'Arrowverse ha mostrato ai fan dei fumetti DC diverse versioni dei loro supereroi preferiti. Dopo le immagini inedite di Michael Keaton in Crisi sulle Terre Infinite, ...

