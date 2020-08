Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: “Intervento precauzionale” (Di lunedì 17 agosto 2020) Marc-André Ter Stegen si ferma. Dopo l'orribile serata di Champions League, in cui il "suo" Barcellona stato seppellito di gol dal Bayern Monaco, il portiere tedesco ha deciso di sottoporsi a un intervento di routine a un ginocchio. Lo ha annunciato lo stesso numero 1 sui suoi canali social: "Mi sottoporrò a un intervento per il tendine del ginocchio. Io e gli esperti medici abbiamo discusso di fare questa "pulizia" perché all'inizio di questa stagione c'erano alcune irritazioni. È un intervento realizzato per prevenire e preparare il futuro. Avrò bisogno di alcune settimane per riprendermi e tornare al 100%. Sono calmo e ottimista riguardo alla situazione, tornerò presto. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto che ho ricevuto. Lo apprezzo molto!".caption id="attachment ... Leggi su itasportpress

