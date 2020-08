Animal Farm, dal libro al videogioco: l'opera di George Orwell arriverà su PC e mobile (Di lunedì 17 agosto 2020) Nerial, studio di sviluppo di Reigns, ha annunciato Animal Farm, un nuovo gioco di avventura narrativo basato sul romanzo allegorico di George Orwell."Animal Farm è un gioco narrativo basato sulla celebre novella di George Orwell che parla di regimi totalitari. Ribellatevi agli agricoltori che sfruttanto, fondate una nuova Repubblica, guidate i leader. Tutti gli Animali sono uguali, ma starà a voi decidere quali Animali sono più uguali di altri" si legge nella descrizione del gioco che verrà lanciato entro la fine dell'anno su PC e smartphone.Lo scopo del gioco è creare una meravigliosa utopia in questa fattoria, dove tutti gli Animali sono liberi e felici. Nerial ... Leggi su eurogamer

