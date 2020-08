Allerta alimentare per cozze con grave rischio chimico (Di lunedì 17 agosto 2020) Delle cozze sono state ritirate dal mercato per un grave rischio chimico. Tutti i dati per riconoscerle. In estate, tra gli alimenti più gettonati ci sono sicuramente le cozze, usate per degli antipasti alternativi o per accompagnare piatti di pasta ricchi di gusto. Purtroppo, si tratta di un alimento molto delicato e per il quale … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare per cozze con grave rischio chimico CheDonna.it Allerta alimentare per cozze con grave rischio chimico

In estate, tra gli alimenti più gettonati ci sono sicuramente le cozze, usate per degli antipasti alternativi o per accompagnare piatti di pasta ricchi di gusto. Purtroppo, si tratta di un alimento mo ...

Tartare di scottona e salsiccia richiamate per presenza di Salmonella. Via dai supermercati Bennet cozze con acido okadaico oltre i limiti

Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di tartare di bovino adulto scottona per la presenza di Salmonella spp. Le confezioni richiamate sono da 200 grammi e presentan ...

In estate, tra gli alimenti più gettonati ci sono sicuramente le cozze, usate per degli antipasti alternativi o per accompagnare piatti di pasta ricchi di gusto. Purtroppo, si tratta di un alimento mo ...Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di tartare di bovino adulto scottona per la presenza di Salmonella spp. Le confezioni richiamate sono da 200 grammi e presentan ...