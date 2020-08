Trapani, Pace disponibile a tornare, Bulgarella no (Di domenica 16 agosto 2020) Il Trapani attraversa una fase difficile della propria storia dopo la retrocessione in Serie C, arrivata per i punti di penalizzazione. Il sindaco della città siciliana Tranchida cerca nuovi acquirenti, ma intanto si registra la presa di posizione dell'ex presidente Giuseppe Pace, che si è dichiarato pronto a rimettersi in gioco in caso di un nuovo progetto per il futuro della società granata. Pace fu defenestrato moralmente dal gruppo Petroni (che poi lo richiamò) per aver chiesto scusa alla città per una penalizzazione di cui non aveva colpe. Intervistato per gds.it, Pace dice: “Con lo stesso spirito di collaborazione, la mia disponibilità continua per ogni iniziativa – afferma – sia essa richiesta da chi già in ... Leggi su itasportpress

