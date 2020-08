Todd Haynes in quarantena col suo editor per finire il documentario sui Velvet Underground (Di domenica 16 agosto 2020) Todd Haynes e l'editor Affonso Gonçalves hanno passato insieme la quarantena per terminare il documentario che racconta lo stile queer dei Velvet Underground e l'epoca di Andy Warhol. Il regista Todd Haynes sta da tempo lavorando al documentario che racconta la storia dei Velvet Underground, band queer degli anni 60 guidata da Lou Reed, e pur di terminarlo ha passato la quarantena con il suo editor Affonso Gonçalves. Parte fondamentale del progetto sarà scavare nel contesto culturale che circondava il gruppo, e sul loro stile queer, così socialmente e sessualmente eccentrico. Durante una chiacchierata all'interno del Museum ... Leggi su movieplayer

Christine Vachon: “#Metoo, Black Lives Matter o #OscarsSoWhite” possono cambiare il cinema”

Christine Vachon è la produttrice indipendente più importante degli ultimi decenni, avendo prodotto con la sua Killer Films, fondata insieme a Pamela Koffler, un centinaio di film tra cui quelli diret ...

