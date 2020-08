Stagione 4 di Fortnite: Wolverine e gli X-Men tra le novità in uscita? (Di domenica 16 agosto 2020) Continua inarrestabile la cavalcata di Fortnite e della sua giocatissima Battaglia Reale. Mentre è attualmente in corso la terza Stagione del Capitolo 2 e subito dopo lo scossone dato al mercato mobile da Epic Games con la recente iniziativa contro i colossi Apple e Google, in rete si guarda infatti già al futuro, e in particolare alle possibili novità che saranno introdotte nello shooter online con l'inevitabile Stagione 4. Una Stagione che, almeno a sentire le indiscrezioni, dovrebbe proseguire il fortunato matrimonio tra l'esperienza sparacchina e i supereroi di casa DC Comics e Marvel, che in passato ha più volte permesso agli appassionati di ottenere grazie al Pass Battaglia skin speciali dedicate a uomini e donne in calzamaglia. Stando allora al noto leaker conosciuto dalla ... Leggi su optimagazine

