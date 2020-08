Siviglia batte Manchester United (2-1) e vola in finale (Di domenica 16 agosto 2020) Sarà il Siviglia a disputare la finale di Europa League contro la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk. La squadra spagnola si è qualificata battendo il Manchester United per 2-1 nella semifinale giocata questa sera, 16 agosto. a Colonia Leggi su firenzepost

VOLOINTER : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… - FirenzePost : Siviglia batte Manchester United (2-1) e vola in finale - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #SivigliaManchesterUnited 2-1 La prima finalista di #UEL è il #Siviglia, che batte lo #United in rimonta. Decide De Jon… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: 4 semifinali, 4 finali! Il #Siviglia batte il Manchester United 2-1 e conquista la finale di #UEL. Questa è stata la q… - granataseby : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… -