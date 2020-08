Salvini al caseificio senza mascherina. Ed è subito polemica sui social (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - È polemica sui social dopo le foto di Matteo Salvini con la mascherina abbassata durante la sua visita al caseificio Busti, in provincia di Siena, assieme alla candidata alla presidenza della Toscana per il centrodestra, Susanna Ceccardi. Il leader della Lega ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto all'interno dello stabilimento che lo ritraggono con la mascherina calata sul mento e ha scatenato l'ira di sindacati, politici e cittadini. "La foto del senatore Matteo Salvini ci ha fatto infuriare – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – perché è la punta di un iceberg che mette a rischio la salute e la sicurezza di milioni di lavoratori". E ha proseguito: "La sua strafottenza davanti alle regole, finanche quelle sui ... Leggi su agi

