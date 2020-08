Pirlo Juventus, Prandelli: “Non sono pazzi. In Champions non hanno meritato” (Di domenica 16 agosto 2020) Pirlo Juventus – Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista tramite le pagine del “Giornale“. L’ex coach della Nazionale ha parlato del neo tecnico bianconero e della eliminazione in Champions che ha poi scaturito l’esonero di Sarri. Secondo Prandelli, quella di Pirlo è una scelta che è stata valutata soprattutto per intraprendere un nuovo ciclo. Frasi molto critiche, invece, per quanto concerne l’avventura europea. Juventus: Prandelli su Pirlo e la Champions ” Una società come la Juventus non impazzisce in 24 ore, hanno ponderato tutto e se l’hanno scelto è ... Leggi su juvedipendenza

