Moto GP, terribile incidente: Morbidelli esce in barella, Rossi miracolato (Di domenica 16 agosto 2020) Si corre in Austria in Moto Gp ed un bruttissimo incidente porta alla bandiera rossa in pista: scontro tra Zarco e Morbidelli, il secondo esce in barella Altro incidente in Moto quest’oggi. Durante la Gran Premio d’Austia di Moto GP, a venti giri dalla fine, Zarco si scontra con la Moto di Franco Morbidelli, provocando un terribile incidente che porta alla bandiera rossa. Il pilota della Yamaha con il numero 21 viene portato fuori dalla pista in barella, ma fortunatamente poi si vede raggiungere l’ambulanza a piedi. Salvo per un pelo Valentino Rossi, che vede passare davanti a sé a distanza di un centimetro la ... Leggi su bloglive

