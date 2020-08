Morto Robert Trump, fratello più piccolo del presidente Usa (Di domenica 16 agosto 2020) Il fratello minore del presidente Usa, 71 anni, era stato ricoverato nei giorni scorsi. Si mantiene il riserbo sulle cause della morte. Non ce l’ha fatta Robert Trump, il fratello minore di Donald Trump, ricoverato nei giorni scorsi per un peggioramento del suo stato di salute.. Resta il riserbo su cosa avesse, è Morto a soli 71 anni. A darne notizia lo stesso presidente degli Stati Uniti in una nota: “È con il cuore pesante – scrive – che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è Morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello – prosegue la nota – era il mio migliore amico. Mi ... Leggi su chenews

