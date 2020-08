Mauritius, incubo di un disastro ambientale (Di domenica 16 agosto 2020) L’incubo di un disastro ambientale si sta materializzando davanti alle coste delle Mauritius: la petroliera giapponese MV Wakashio, che si era incagliata il 25 luglio, si è spezzata in due. La popolazione sta intervenendo con mezzi di fortuna per evitare un’ulteriore fuoriuscita di greggio dall’imbarcazione, che trasportava un carico da 4 mila tonnellate di petrolio, parte del quale si è già riversata in mare, minacciando la barriera corallina e la vitale industria turistica del piccolo Stato dell’Oceano Indiano sud-occidentale.“E’ stato osservato un grande distacco della sezione anteriori dell’imbarcazione”, ha annunciato in un comunicato il Comitato per le crisi nazionali delle Mauritius, dove la settimana scorsa è stata ... Leggi su huffingtonpost

