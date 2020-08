Infortunio in vacanza per Gallera: l’assessore torna a Milano con 30 punti alla testa (Di domenica 16 agosto 2020) Un paio di giorni di ricovero in osservazione. Così l’assessore alla Sanità e al Welfare Giulio Gallera finirà le sue vacanze estive dopo un Infortunio che gli è costato 30 punti alla testa. A raccontarlo è lo stesso Gallera, con un post su Facebook. Nella sua vacanza in Liguria l’assessore lombardo ha sbattuto la testa contro una struttura di metallo durante una partita a paddle, sport sempre più popolare simile al tennis. Dopo una chiamata al 118 Gallera è stato curato al pronto soccorso di Lavagna. Stando alle parole dell’assessore, l’urto avrebbe provocato due ferite profonde al capo. In ogni caso, al momento non sembra esserci nessuna ... Leggi su open.online

