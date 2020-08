Il Governo ha deciso, vietato danzare per il resto dell’estate. Lockdown più vicino (Di domenica 16 agosto 2020) Il Ministro degli Affari regionali Francesco Boccia lo aveva preannunciato ed è accaduto, oche ore dopo quelle parole. Il Governo ha deciso una stretta decisiva sui luoghi dell’estate più soggetto ad assembramento e a rischio contagio. “Restiamo uno dei Paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia … L'articolo Il Governo ha deciso, vietato danzare per il resto dell’estate. Lockdown più vicino proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

