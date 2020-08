Il decreto immigrazione è pronto e verrà esaminato a settembre. Lamorgese e Di Maio volano in Tunisia. Numeri non elevatissimi ma avanti con i rimpatri (Di domenica 16 agosto 2020) Il decreto immigrazione è pronto e verrà esaminato a settembre, “appena il presidente del Consiglio lo riterrà opportuno”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto a Milano nel giorno di Ferragosto. “Il testo è stato chiuso con le parti politiche della maggioranza”, ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo. “Non abbiamo toccato gli aspetti della sicurezza – ha sottolineato Lamorgese – ma la parte immigrazione, andando a recepire le osservazioni della presidenza della Repubblica”. “Lunedì 17 agosto andrò in Tunisia ... Leggi su lanotiziagiornale

