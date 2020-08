Gran Bretagna, record di sbarchi di migranti dalla Francia. Ma per “riprendersi i confini” Johnson dipende dall’Europa (Di domenica 16 agosto 2020) La Gran Bretagna in fuga dall’Europa fa i conti con un aumento mai visto di miGranti, che si riversano sulle sue coste dopo aver attraversato il Continente e il Canale della Manica. È questo l’ultimo terreno di scontro con Parigi e Bruxelles, mentre gli sbarchi già a questo punto dell’anno sono più del doppio rispetto a quelli del 2019. I numeri dei flussi che allarmano il Regno Unito restano comunque lontani da quelli registrati sui litorali italiani, ma per il Paese sono da record: 14.832 sbarchi al 7 agosto 2020 contro i 4.303 in Inghilterra. In tutto, nel 2019, erano stati 1.890. Attraversare la Manica con gommoni e barchini è “stupido, pericoloso e criminale”, ha detto Boris Johnson, che ha fatto la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

