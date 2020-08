Francesco Sole e e Giulia Cavaglià, tra l’ex tronista e il personaggio televisivo c’è aria di crisi (Di domenica 16 agosto 2020) Francesco Sole e Giulia Cavaglià la coppia dell’estate è scoppiata Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati, l’amore tra personaggio televisivo ed ex tronista non è andato per il meglio. La coppia è sempre stata criticata ed accusata di non essere reale. Si sono sempre mostrati molto legati l’uno all’altra. Sempre insieme un pò dappertutto. Eventi, uscite con gli amici, hanno condiviso ogni cosa. Infatti il fatto che non pubblicassero più foto insieme è stato determinante. Sarà successo qualcosa di molto grave che ha fatto sì che l’amore giungesse al capolinea in tempi record. Inizialmente di loro si diceva che stessero insieme ... Leggi su kontrokultura

