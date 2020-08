Ferragosto drammatico a Salerno: Harry azzannato e ucciso da un Pitbull senza guinzaglio (Di domenica 16 agosto 2020) Mariconda, donna azzannata da un Pitbull: arrivano i sanitari 22 June 2020 Un Ferragosto doloroso, per la famiglia Cingolo, proprietaria di Harry, cagnolino azzannato ed ucciso da un Pitbull senza ... Leggi su salernotoday

È stato un ferragosto drammatico quello vissuto da una famiglia pugliese: il loro figlio di appena venti mesi nel pomeriggio di ieri è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una vil ...Il tracollo delle presenze a Palermo e in Sicilia nella settimana di ferragosto fotografa la situazione drammatica del settore turistico post Covid-19. A Palermo nella settimana di vacanza per definiz ...