“E’ il Manchester City la squadra in pole per Messi”, il Daily Mirror si sbilancia sul futuro della Pulce (Di domenica 16 agosto 2020) La brutta stagione, ma soprattutto le difficoltà gestionali sono destinate a portare clamorosi ribaltoni entro le prossime ore. Il Barcellona sta attraversando uno dei periodi più neri degli ultimi anni, non solo in campo con i risultati deludenti in campionato e Champions League, ma anche per problemi interni che stanno portando momenti di tensione. Dopo la clamorosa debacle contro il Bayern Monaco (sconfitta 2-8 ai quarti di finale), la decisione è stata quella di far ‘saltare’ alcune teste, la prima quella dell’allenatore poi quelle di alcuni dirigenti. E c’è grande incertezza sul futuro di Leo Messi. Il Daily Mirror vede il Manchester City in pole per assicurarsi le prestazioni dell’argentino in caso di divorzio con i ... Leggi su calcioweb.eu

