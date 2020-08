Carovigno, testata sul naso dopo il calcetto: la partita finisce male (Di domenica 16 agosto 2020) Carovigno - Gli tira una testata dopo la partita di calcetto: denunciato 57enne di Triggiano per lesioni personali. L'uomo, al termine di una partita di calcetto, lo scorso 13 agosto, avrebbe ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CAROVIGNO - Gli tira una testata dopo la partita di calcetto: denunciato 57enne di Triggiano per lesioni personali. L'uomo, al termine di una partita di calcetto, lo scorso 13 agosto, avrebbe avvicina ...

Carovigno. Al termine della partita di calcetto, colpisce con una testata in viso un 32enne, procurandogli la frattura del setto nasale, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Carovigno, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne residente a Triggiano (BA), per lesioni personali. L’attività è scaturita da ...

CAROVIGNO - Gli tira una testata dopo la partita di calcetto: denunciato 57enne di Triggiano per lesioni personali. L'uomo, al termine di una partita di calcetto, lo scorso 13 agosto, avrebbe avvicina ...I Carabinieri della Stazione di Carovigno, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne residente a Triggiano (BA), per lesioni personali. L’attività è scaturita da ...