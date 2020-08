Calciomercato Barcellona, indiscrezione dalla Spagna: “Messi vuole lasciare subito i blaugrana”. Ma arriva la smentita del club… (Di domenica 16 agosto 2020) Lionel Messi pronto a lasciare il Barcellona?La notizia bomba arriva direttamente dalla Spagna: secondo il corrispondente iberico del tabloid "Sport Interativo" Marcelo Bechler, Lionel Messi, avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona la volontà di lasciare il club per sposare un nuovo progetto durante la sessione estiva di mercato. Il flop contro il Bayern la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, dopo le differenze di vedute tra il club e il giocatore che avrebbero già nelle settimane passate alimentato i rumors di un possibile clamoroso trasferimento della Pulga all'Inter. Rumors alimentati dopo l'acquisto di un attico a Milano da parte del fuoriclasse, proprio vicino alla sede nerazzurra. Nonostante sia legato al Barcellona ... Leggi su mediagol

Sono ore estremamente concitate a Barcellona, a due giorni di distanza dalla disfatta epocale in Champions League per mano del Bayern Monaco. Quella di domani s ...Il Barcellona si prepara ad una corposa rivoluzione in attesa della prossima stagione. La sonora sconfitta rimediata con il Bayern Monaco per 8-2 ha firmato la condanna per Quique Setien. L'ex Betis S ...