Bielorussia, la piazza sfida Lukashenko che minaccia l'intervento russo. Putin: pronti a sostenerlo (Di domenica 16 agosto 2020) Imponente marcia della libertà a Minsk per l'ottavo giorno consecutivo dalle contestate elezioni. Ma il dittatore non cede e ribadisce il suo 'no' ad un nuovo voto Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Oggi 'Marcia per la libertà', l'opposizione in piazza a #Minsk #Bielorussia #ANSA - Open_gol : Bielorussia, in piazza l’opposizione e i sostenitori di Lukashenko. Putin pronto a intervenire - Tg3web : In Bielorussia a una settimana dalla contestata rielezione del presidente Lukashenko, l'opposizione ritorna in piaz… - lombomarco : RT @RiccardoNoury: Hanno provato a cambiare le cose col voto, com'è giusto che sia. Ma quando il voto è stato truccato, per cambiare le cos… - codeghino10 : RT @tg2rai: #Bielorussia, grande marcia contro #Lukashenko che avverte: 'Il voto non sarà ripetuto'. In piazza anche i sostenitori del pres… -