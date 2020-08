Tampone nasofaringeo in Croazia. Ecco dove richiederlo durante la vacanza (Di sabato 15 agosto 2020) Per opportuna conoscenza pubblichiamo i riferimenti dei laboratori in Croazia che effettuano il Tampone nasofaringeo SARS CoV-2 privatamente (con pagamento a carico del richiedente) presso gli Istituti di sanità pubblici in Croazia. Il costo si aggira sui 100 euro ad esame. L’Ordinanza del Ministero della salute del 12 agosto 2020 prevede che chiunque rientri dalla Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020, ha l’obbligo di sottoporsi alternativamente: – nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di Tampone;– entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o ... Leggi su udine20

