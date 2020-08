Siena, dopo mancata iscrizione in C resta titolo sportivo per la Serie D (Di sabato 15 agosto 2020) Il Siena non è riuscito ad iscriversi in Serie C. Malgrado la grande delusione per tutto l'ambiente sportivo senese, il club non ha perso il titolo sportivo.SI RIPARTE DALLA Dcaption id="attachment 815879" align="alignnone" width="594" Sibilia (Getty Images)/captionLa squadra bianconera può ancora sperare nell'iscrizione in Serie D. La lettera recapitata dal presidente della Federcalcio non verrà spedita prima del prossimo Consiglio Federale (che avrà luogo tra il 27 e il 31 agosto). Nel caso in cui il club toscano dovesse essere riammesso tra i dilettanti, sarà necessario versare alla Figc una cifra particolarmente importante a fondo perduto, presumibilmente attorno ai 500.000€. ... Leggi su itasportpress

borghi_claudio : Sempre la stessa storia a #Siena. E poi ero io quello che doveva tacere lasciando fare a Tria, Rivera, conte e al M… - matteosalvinimi : Questo pomeriggio torno nella splendida Toscana: ci vediamo dalle 13.15 a Chianciano Terme (SI), alle 16 a Siena, a… - giuantvil : RT @borghi_claudio: Sempre la stessa storia a #Siena. E poi ero io quello che doveva tacere lasciando fare a Tria, Rivera, conte e al M5S.… - ItaSportPress : Siena, dopo mancata iscrizione in C resta titolo sportivo per la Serie D - - ennecarlo : RT @borghi_claudio: Sempre la stessa storia a #Siena. E poi ero io quello che doveva tacere lasciando fare a Tria, Rivera, conte e al M5S.… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena dopo Ripresa agonistica nel segno dei personal best per l’Uisp Atletica Siena RadioSienaTv Coronavirus: 38 nuovi casi positivi in Toscana (12 rientrati dall'estero), 1 deceduto

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto ...

Coronavirus: 38 nuovi casi in Toscana, i positivi sono 633

GROSSETO – In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in p ...

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto ...GROSSETO – In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in p ...