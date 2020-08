Serena Enardu, foto con svastica nazista assieme alla sorella Elga: scoppia la polemica, costrette a scusarsi (Di sabato 15 agosto 2020) Le sorelle Enardu nella polemica. Serena ed Elga, ex troniste e oggi influencer, sono finite nel mirino degli utenti dei social per alcune foto considerate inopportune. Due sere fa, infatti, le due sorelle si trovavano in Sardegna per festeggiare il compleanno di Viviana, la loro personal trainer. Nulla di strano, finché non è arrivata una torta con sopra una bandierina nazista. Tutte sorridenti, le Enardu hanno realizzato uno scatto con gli amici davanti alla torta con la svastica e l’hanno pubblicato sui loro profili Instagram. Apriti cielo. Sul web sono volati insulti e commenti poco gradevoli indirizzati alle due Enardu, oltre all’invito di unfollowarle in massa (in realtà i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

