MotoGp – Dovizioso senza filtri: “lascio la Ducati, ma non mi ritiro. Ho voglia di vincere il Mondiale” (Di sabato 15 agosto 2020) “Non è una decisione di una notte, non prendo mai decisioni di pancia“. Andrea Dovizioso ha riflettuto parecchio prima di prendere la decisione di lasciare la Ducati. Il pilota di Forlì, dopo 8 anni nei quali non è riuscito a vincere il Motomondiale, ha deciso di cambiare aria, anche a causa delle del trattamento riservatogli dalla Ducati che ha preso tempo in ottica rinnovo: “sono 8 anni che sono in Ducati e succedono cose e visto che continuamente ne succedono altre arriva il momento in cui devi decidere. Però questo non è il momento di parlarne, mi spiace non poter essere più esauriente. Dal mio secondo anno in Ducati siamo saliti assieme e arrivati in cima. Non abbiamo vinto il Mondiale finora, ma ce lo siamo giocati. ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - Motorsport_FR : ?? OFFICIEL ?? Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison ! #MotoGP | #AustrianGP - Eurosport_IT : DOVIZIOSO SALUTA LA DUCATI ?? Il pilota ha comunicato la propria volontà di non rinnovare con la rossa per il 2021… - dakota_rain1986 : RT @gponedotcom: Dovizioso: 'Questo non è un ritiro ma non ho un piano B per il futuro': 'Anche se vincessi il titolo, non farei un passo i… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Dovizioso: 'Questo non è un ritiro ma non ho un piano B per il futuro': 'Anche se vincessi il titolo, non farei un passo i… -