MotoGP Austria 2020, Qualifiche - Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8 (Di sabato 15 agosto 2020) Vero protagonista della prima giornata di prove in Austria (Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8) è stato il meteo, che con uno scroscio pomeridiano ha, di fatto, reso poco indicativa la seconda sessione di prove. Tanto che molti piloti, compresi i portacolori Aprilia, hanno scelto di scendere in pista per pochi giri saggiando le condizioni dell'asfalto. La prima sessione sul veloce Red Bull Ring era invece andata in scena su un circuito sostanzialmente asciutto e in... Leggi su digital-news

