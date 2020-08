Molfetta, ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Il sindaco: 'Stop bullismo' (Di sabato 15 agosto 2020) La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. 'Mi confronterò con i carabinieri ai quali spettano le indagini sull'episodio specifico - spiega il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - per ... Leggi su ilgazzettino

Telebari : Molfetta, ragazzina picchia coetanea per strada: calcio sulla nuca e schiaffi con gli amici che riprendono la scena… - giorgita_ : RT @ilmessaggeroit: Molfetta, ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Il sindaco: «Stop bullismo» ht… - flamanc24 : RT @ilmessaggeroit: Molfetta, ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Il sindaco: «Stop bullismo» ht… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Molfetta, ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Il sindaco: «Stop bullismo» ht… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Molfetta, ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Il sindaco: «Stop bullismo» ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Molfetta ragazzina

Il Messaggero

PIERO CHIMENTI - Rissa in strada tra ragazze a Molfetta, dove un'adolescente ha colpito alle spalle una coetanea per riempirla di calci ed insulti una volta atterrata. Le amiche della violenta, invece ...Ragazzina pesta una coetanea e gli amici riprendono la rissa con il cellulare. Accade a Molfetta. Una adolescente sorprende una coetanea alle spalle, l'afferra per i capelli e la fa cadere: una volta ...