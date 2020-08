Migranti: “la Grecia li carica su gommoni senza timone e motore, alla deriva” (Di sabato 15 agosto 2020) Gravissima accusa del New York Times: Migranti caricati su un gommone senza motore né timone e lasciati in mezzo al mare. Fonte Instagram – @antonellodl Se si scomoda addirittura il New York Times, vuol dire che la faccenda è seria, se non gravissima. Le accuse alla Grecia sono di quelle che promettono sanzioni e ribaltoni politici. Secondo una denuncia del giornale americano, 1.072 Migranti sarebbero stati respinti e abbandonati in mare dal paese ellenico. Sarebbero avvenuti a partire da marzo in 31 operazioni distinte, la maggior parte delle quali di notte. “È stato disumano”, ha commentato uno dei sopravvissuti intervistati dal quotidiano Usa. Il governo di Atene ha negato ... Leggi su chenews

