Meteo, il caldo estremo non molla l’Italia: ci aspettano ancora giorni bollenti (Di sabato 15 agosto 2020) Meteo, il caldo estremo non è ancora intenzionato a passare. Ci attendono ancora giornate bollenti con il termometro che tra il weekend di Ferragosto e l’inizio della prossima settimana potrà anche superare, localmente, la soglia dei 40 gradi. Non manca tuttavia molto alla fine dell’ondata di caldo, che sarà determinata dall’afflusso di aria fresca sull’Italia. Inizialmente le temperature caleranno al Nord, poi al Centro e in Sardegna e, in seguito, anche al Sud e in Sicilia. Sulle regioni centro meridionali e sulle Isole maggiori, la giornata di lunedì sarà ancora soleggiata e molto calda, con valori che localmente potranno anche raggiungere o superare la soglia dei 40 gradi.Al Nord il tempo ... Leggi su caffeinamagazine

