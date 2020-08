Luna Nera in arrivo: nessun cattivo presagio, potremo ammirare meglio le stelle (Di sabato 15 agosto 2020) “Solo” uno spettacolo naturale, che in un cielo estivo, possibilmente privo di nuvole, non fa altro che rendere il firmamento più suggestivo: il 19 agosto ci attende un evento speciale, una “Luna Nera“.nessun cattivo presagio, nessun particolare fenomeno e circostanza farà “sparire” il nostro satellite: allontanandoci da fonti di inquinamento luminoso, senza l’interferenza della luce Lunare, potremo semplicemente ammirare meglio le stelle. Semplicemente, il 19, la Luna è in fase di novilunio: la Luna Nuova del 19 agosto è una “Black Moon“, termine più ... Leggi su meteoweb.eu

Qualcuno potrebbe essere tratto in inganno e credere che sia un presagio negativo, ma così non è. Stiamo parlando della Luna Nera, fenomeno astronomico dalla suggestione inaspettata. Si tratta della ...

La Luna sa di polvere da sparo

La Luna incanta, è fonte di ispirazione, è un punto di riferimento nel buio della notte. Del nostro satellite conosciamo parecchio, da poco l'uomo è riuscito a esplorare anche il suo lato nascosto, qu ...

