“L'Europa non sono quattro amici al bar”. Bagnai, bastano 60 secondi: brutalizzati i pro-Mes dalla Gentili | Video (Di sabato 15 agosto 2020) Il Mes è un aiuto concreto per uscire dalla crisi del coronavirus o è una trappola? Se ne discute a Stasera Italia su Rete 4, dove Stefano Bonaccini si schiera a favore del meccanismo europeo di stabilità, mentre Alberto Bagnai è ovviamente contrario. Ed è proprio il leghista in sessanta secondi di intervento magistrale a chiarire una volta per tutte perché non è consigliabile ricorrere al Mes, nonostante il Pd sia così insistente su questo punto. “Diciamo che non è una cosa che ha molto senso dal punto di vista finanziario e ha dei margini di rischio sotto il profilo strettamente legale. Ci viene raccontato che l'Europa è cambiata - sottolinea Bagnai - che è più buona e che l'austerità non c'è ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoL Europa