Juve Zapata, i bianconeri fanno sul serio. L’Atalanta accetterà l’offerta? (Di sabato 15 agosto 2020) Juve Zapata, i bianconeri fanno sul serio per il colombiano dell’Atalanta. Come si muoverà la società nerazzurra? Probabilmente sarà il grande dilemma di mercato di questa sessione estiva. Duvan Zapata resta all’Atalanta? Per qualche giorno il colombiano si godrà le vacanze – necessarie dopo la stagione appena archiviata -, poi si penserà al futuro e a quell’offerta a cui non si può proprio dire di no. La Juventus fa sul serio, i bianconeri vogliono regalare un numero 9 ad Andrea Pirlo: ora bisognerà capire come deciderà di muoversi la società bergamasca per poter trattenere l’attaccante colombiano. OFFERTA IRRINUNCIABILE? – La prima ... Leggi su calcionews24

junews24com : Attacco Juve: è il primo nome sulla lista di Paratici. L'indiscrezione - - Dxtrjck7 : Un piccolo riepilogo dei giocatori che in questi gg i 'giornali' hanno affibbiato alla #Juve: Milik,Dzeko,Morata,La… - Fprime86 : RT @Spazio_J: CorSport - La Juve cerca il 9: Zapata e Jimenez prime scelteCorSport - La Juve cerca il 9: Zapata e Jimenez prime scelte http… - Spazio_J : CorSport - La Juve cerca il 9: Zapata e Jimenez prime scelteCorSport - La Juve cerca il 9: Zapata e Jimenez prime s… - sportli26181512 : Juve, rivoluzione in attacco: ecco tutti i nomi scelti da Pirlo: Dybala pensa a un rinnovo da record, CR7 è al cent… -