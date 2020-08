Inter, Benatia: “Hakimi? Mi ha chiamato e l’ho spinto in Serie A. È imprendibile” (Di sabato 15 agosto 2020) Mehdi Benatia ha concesso una lunga Intervista a SportWeek, esprimendosi su vari argomenti inerenti al mondo del calcio, sebbene alcuni di essi non strettamente legati alla sua carriera. L’ex difensore di Roma e Juventus ha commentato l’arrivo in Italia di Achraf Hakimi, evidenziandone il talento e giudicando positivamente l’investimento dell’Inter sull’esterno marocchino: “Hakimi mi ha chiamato prima di firmare con l’Inter, gli ho detto che per lui la Serie A è scelta perfetta. Lo farà crescere dal punto di vista tattico, con Conte poi. Impossibile stare dietro al suo scatto, sa dribblare e ha un tiro preciso“. Leggi su sportface

Gazzetta_it : “All’#Inter #Hakimi diventerà il terzino destro più forte al mondo”. Parola di #Benatia, intervistato da… - sportface2016 : #Inter, il giudizio di #Benatia (ex #Roma e #Juventus) su #Hakimi - _enz29 : RT @Gazzetta_it: “All’#Inter #Hakimi diventerà il terzino destro più forte al mondo”. Parola di #Benatia, intervistato da @SW_SportWeek: pa… - genovesergio76 : L’ex Juve Benatia su Hakimi: “Prima di firmare per l’Inter mi ha chiamato: io gli ho detto che…” - Dalla_SerieA : Benatia: “All’Inter Hakimi diventerà un terzino top mondiale” - -