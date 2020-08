“Gossip meschini”, dopo Ignazio Moser interviene anche Anna Safroncik: Cecilia Rodriguez intanto… (Di sabato 15 agosto 2020) Tra le pagine del settimanale Oggi, è emersa una notizia che ha fatto infuriare più di una persona. Ed infatti la rivista sosteneva che ci fosse un flirt in corso tra Ignazio Moser (in crisi con Cecilia Rodriguez) e Anna Safroncik. L’attrice, nonostante la sua estrema riservatezza, ha voluto replicare. Anna Safroncik smentisce il gossip... L'articolo “Gossip meschini”, dopo Ignazio Moser interviene anche Anna Safroncik: Cecilia Rodriguez intanto… proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : 'Gossip meschini', dopo Ignazio Moser interviene anche Anna Safroncik: cosa succcede, intanto, con Cecilia Rodrigue… - blogtivvu : 'Gossip meschini', dopo Ignazio Moser interviene anche Anna Safroncik: Cecilia Rodriguez nel frattempo... -

Ultime Notizie dalla rete : “Gossip meschini”