"Gli ho telefonato per sapere i nomi, e lui...". Molinari, un brutto colpo in diretta per Tridico: reazione scomposta | Video (Di sabato 15 agosto 2020) "La ricostruzione è corretta". Maurizio Molinari, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, conferma la versione data dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico in audizione in Videoconferenza con la Commissione Lavoro della Camera. Il caso ormai è noto: Il direttore di Repubblica ha pubblicato lo scoop dei 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus delle Partite Iva ma prima ha telefonato a Tridico per avere i nomi degli onorevoli "furbetti". "Il 7 agosto l'ho chiamato di sera chiedendogli i nomi dei 5 e lui si è rifiutato per motivi di privacy", ha spiegato Molinari. "Era arrabbiato?", gli chiede Telese. "Era sorpreso che avessimo trovato questa notizia". Tridico ha ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : #Tridico e i furbetti del bonus Inps, Molinari a #InOnda: 'Gli ho telefonato per saperei nomi, lui ha reagito così'… - Volaniglio : @LegaSalvini 'gli italiani hanno chiesto di difendere i confini italiani da una nave italiana'? ma chi? quando? com… - Caffe_Graziella : RT @m_spagna: @santillana63 Zingaretti diceva “mai accordo con il #m5s” poi gli hanno telefonato. Certo, nessuno di quei centralinisti vuol… - Remslo3 : @ilgiornale Tranquilli gli ha telefonato rosato di italia morts - sadape54 : tridico ha telefonato a loro, e gli ha aumentato il bonus a 1000 euro ma loro non lo sapevano, il loro commercialis… -