Ferragosto tragico: si lancia con la tuta alare in Val Badia, morto 33enne di Seveso (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto tragico. Un 33enne di Seveso è morto in Val Badia dopo un lancio con la tuta alare. Il sevesino si è lanciato dal Piz da Lec, vicino a Corvara in provincia di Bolzano. L’esatta dinamica e la causa dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione, il 33enne durante il sorvolo della Val di Mez aveva … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Ferragosto tragico: si lancia con la tuta alare in Val Badia, morto 33enne di Seveso - - paolomusano : Volevo essere come Bruno Cortona (quello del Sorpasso di Dino Risi) il giorno di Ferragosto. Senza finale tragico,… - NewSicilia : ?? ?????????????????? ?????????????? - #Ferragosto tragico a #Siracusa. Morto 22enne. #15agosto #Incidentistradali #Cronaca… - zazoomblog : Ferragosto tragico in Alta Valsesia: precipita aliante morto il pilota - #Ferragosto #tragico #Valsesia: - OfficialGattara : RT @maritosenzacena: no pe fa' er tragico ma davvero me stà a capità na situazione del genere, da solo a ferragosto, proprio perdidò nel co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tragico Ferragosto tragico a Siracusa, giovane perde il controllo dello scooter e muore BlogSicilia.it Lodi, travolta e uccisa da un treno: passaggio a livello guasto

Una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. La causa, probabilmente, va ricercata nel guasto in un passaggio a livello di Maleo, al confine tra la provincia di Lodi e di Cremo ...

Spoleto sotto choc per Filippo, investito e ucciso dopo una rissa: interrogatori in corso LE REAZIONI E GLI SVILUPPI

Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ...

Una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. La causa, probabilmente, va ricercata nel guasto in un passaggio a livello di Maleo, al confine tra la provincia di Lodi e di Cremo ...Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ...