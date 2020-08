Donna travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone. Testimoni: “Ho visto sbarre su”. Rfi: “Barriere funzionanti”. Indaga la procura (Di sabato 15 agosto 2020) Gli inquirenti sospettano che il passaggio a livello non funzionasse: per questo motivo una Donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale di trenord all’altezza del passaggio a livello tra Maleo, nel Lodigiano, e Pizzighettone, in provincia di Cremona. Rfi, però, nega: il meccanismo funzionava perfettamente. Per questo motivo la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. Ma a confermare i sospetti degli inquirenti c’è, da quanto si apprende, il racconto di due Testimoni che hanno visto le sbarre alzarsi. Uno di loro, che ha assistito all’incidente ferroviario, ha spiegato di aver visto le due sbarre del ... Leggi su ilfattoquotidiano

