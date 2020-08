Distanza o mascherina? Retromarcia scienziati. Caos scuola e presidi in rivolta (Di sabato 15 agosto 2020) Si lavora per tornare sui banchi a settembre anche se la curva epidemiologica è in risalita. E la polemica che continua ad infiammare i giorni afosi d'agosto è sempre quella dei banchi monoposto, che in parecchi casi arriveranno dopo la riapertura delle aule. 2,6 milioni di sedute singole, risultato della gara bandita dal Commissario Arcuri, che saranno consegnate dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre, secondo programmazione nazionale. A scaldare gli animi si materializzano le nuove indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, che parla di "metro di Distanza non obbligatorio" pur che si indossi la mascherina. "Tanto rumore per nulla - interviene a gamba tesa Antonello Giannelli, a capo dell'Associazione Nazionale presidi - i dirigenti scolastici non hanno preso un solo giorno di ferie per lavorare ... Leggi su iltempo

