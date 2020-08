Di Maio spiega il suo sì all’alleanza con il Pd: «Per il M5s inizia un percorso nuovo. Insieme anche alle comunali del 2021» (Di sabato 15 agosto 2020) Era ottobre 2019, l’indomani del voto in Umbria, quando Luigi Di Maio seppelliva, sembrava per sempre, l’alleanza con il Pd: «Era un esperimento. Non ha funzionato. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato». È passato poco meno di un anno e tutto è radicalmente cambiato: Rousseau ha detto sì al mandato zero, cade in sostanza in limite dei due mandati, e sì anche alle alleanze con il Pd, con l’endorsement proprio dell’ex capo politico del M5s. Cosa ha fatto cambiare idea al ministro? Lo spiega lui stesso in un’intervista a La Stampa. «Si è aperto un percorso sulla ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Maio spiega Di Maio spiega il suo sì all’alleanza con il Pd: «Per il M5s inizia un percorso nuovo. Insieme anche alle comunali del 2021» Open Di Maio: “Per le comunali 2021 spero in un’intesa complessiva”

“I nostri iscritti hanno chiaramente detto di volere evolvere facendo evolvere il Movimento”. Queste le parole in una intervista alla Stampa di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed esponente M5s, d ...

