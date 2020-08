Christian De Sica e Massimo Boldi, il Covid-19 sfiora il set di Natale su Marte (Di sabato 15 agosto 2020) Paura sul set di Natale su Marte, il nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi: la minaccia Covid-19 sfiora il cinepanettone dopo che due addetti al catering sono risultati positivi. Il Covid-19 atterra su Marte e sfiora pericolosamente il set del nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi: due addetti al catering del cinepattone Un Natale su Marte infatti, sono risultati positivi al Coronavirus, ma per i due protagonisti ed il resto del cast stanno bene, come riferisce Il Messaggero. Massimo Boldi - Christian De Sica sono ... Leggi su movieplayer

vincenzocarbo : Boris aveva anticipato “Natale nello spazio”. Christian De Sica: 'Massimo Boldi sarà mio figlio nel nuovo film su… - ManuelRosini : Massimo Boldi sarà il figlio di Christian De Sica in Un Natale Su Marte, e voi che utilizzate ancora la Dolce Euche… - infoitcultura : Christian De Sica | Massimo Boldi sarà mio figlio nel nuovo film su Marte - infoitcultura : Christian De Sica 'Boldi è mio figlio nel film di Natale'/ 'Sul set in mutande e..' - infoitcultura : Massimo Boldi sarà il figlio di Christian De Sica in Un Natale Su Marte -