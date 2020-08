Cassa integrazione Covid-19: come estenderla al 31 dicembre (Di sabato 15 agosto 2020) Cassa integrazione Covid-19 Decreto Agosto – Ancora 18 settimane di Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19. Lo stabilisce l’articolo 1 del cosiddetto Decreto Agosto. Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste: le … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

