Capello: “Nessun feeling tra spogliatoio e Sarri. Pirlo? Miei sospetti fondati, quella presentazione in pompa magna…” (Di sabato 15 agosto 2020) "Si sapeva che non c’era feeling nello spogliatoio con Sarri per cui pensavo che la Champions sarebbe stato un banco di prova. Per Pirlo, invece, lo avevo già votato e me lo immaginavo su quella panchina tra un anno".Sono le parole dell'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma Fabio Capello che, intervistato ai microfoni di "Tuttosport", si è soffermato nuovamente sulle ultime vicissitudini in casa bianconera: dall'esonero di Sarri alla scelta della dirigenza di affidare la panchina all'ex centrocampista Andrea Pirlo. "La presentazione in pompa magna con il presidente Agnelli per il tecnico dell’Under 23 mi aveva fatto venire il sospetto". Inevitabile, infine, la parentesi relativa al ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Capello: “Nessun feeling tra spogliatoio e #Sarri. #Pirlo? Miei sospetti fondati, quella presentazione in pompa ma… - Mediagol : Capello: 'Nessun feeling tra spogliatoio e Sarri. Pirlo? Miei sospetti fondati, quella presentazione in pompa magna… - mikesierra52 : @vitalbaa @mentecritica Sposterei la questione sull’etica piuttosto che sulla morale (so che sto spaccando un capel… - 4n1mo51t1som1n4 : @Gregriso @PaolaDiCaro @tuttapposter @fderiu Sarebbe un'idiozia. Come hai scritto te, giusto x un Allegri. Tra l'al… - GiuseppeDellac5 : RT @PecoraNera7: Capello a #Sky: 'Leonardo che va a parlare con i giocatori dà un segno di debolezza, in Italia nessun dirigente sarebbe en… -